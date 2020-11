De gemeente Amsterdam is met een afvaloffensief begonnen om de stad schoner te krijgen.

Er wordt sinds de coronacrisis in totaal een kwart meer afval aangeboden door Amsterdammers. Zo is het huishoudelijke afval met 8 procent toegenomen. De hoeveelheid aangeboden grofvuil is zelfs met 20 procent gestegen en het glas met 17 procent. Ook wordt er 8 procent meer plastic weggegooid, en bijna 2 procent meer papier.

Maar dat afval belandt vaak op straat in plaats van in de containers. Op 150 plekken per stadsdeel is het echt een groot probleem. Een deel van de Amsterdammers negeert vanuit gemak de regels, maar ook steekt de gemeente zelf de hand in eigen boezem. Zo werken afvalcontainers niet altijd of worden ze niet op tijd geleegd.

Dat moet beter volgens wethouder Laurens Ivens. "De gemeente moet zijn zaken op orde hebben, zo zijn we intensiever aan het handhaven. Sinds juli rijden er dagelijks veertien toezichthouders langs locaties waar veel afvaloverlast is. Die constateren duizend overtredingen per week."

Ivens: "De boetes zijn 95 euro per overtreding. Ook is de gemeente bezig met het plaatsen van informatieborden- en stickers op de afvalcontainers. Afvalophalers gebruiken een app om te registeren of een container vol is en wat er verkeerd wordt aangeboden."