Een bestuurder van een gestolen scooter is in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd na een achtervolging in Amsterdam-Oost. De verdachte wilde niet stoppen voor een controle en ging er vandoor.

Agenten controleerden tijdens de achtervolging het kenteken van de scooter en kwamen erachter dat het voertuig als gestolen geregistreerd stond.

Op de Zeeburgerdijk kreeg de bestuurder het stopteken, waarna hij er hard vandoor ging in de richting van de Roomtuintjes. Daar sprong hij van de scooter af en vervolgde hij zijn vlucht te voet. De agenten konden hem echter al snel inhalen en aanhouden.

De man werd naar een cellencomplex overgebracht. De politie heeft de scooter in beslag genomen.