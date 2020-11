Drie auto's zijn in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand in de Amsterdamse stadsdelen Noord en Zuid. In alle gevallen is brandstichting zeer waarschijnlijk de oorzaak, bij een van de branden werden zelfs een jerrycan en aansteker aangetroffen.

De eerste melding van een autobrand was rond 23.15 uur op een parkeerplaats bij Het Laagt in Amsterdam-Noord. Twee auto's op brandden volledig uit, een derde auto raakte beschadigd. Een getuige vertelde de politie dat vlak na het uitbreken van de brand een scooter wegreed. Of die scooter ook daadwerkelijk iets met deze autobrand heeft te maken, wordt nog onderzocht.

Rond 0.45 uur werd de tweede melding van een autobrand gemaakt op de Gerrit van der Veenstraat in Amsterdam-Zuid. Eén auto brandde volledig uit, een geparkeerde auto ernaast raakte beschadigd.

De brandweer bluste de brand en trof daarbij een jerrycan aan. Even verderop werd er een gele aansteker gevonden. De politie houdt vermoedt dat er sprake is van brandstichting en heeft de jerrycan en de aansteker in beslag genomen voor DNA-onderzoek.