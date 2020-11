Koningin Máxima heeft donderdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Ze sprak er met artsen, verpleegkundigen en genezen coronapatiënten.

De aanwezigen in het ziekenhuis wisten niet dat de koningin zou langskomen.

"Ik vind het wel een blijk van waardering en van interesse", zegt internist Nynke Posthuma. "En die waardering was er tijdens de eerste golf volop, maar die neemt nu inderdaad toch wat meer af", zegt verpleegkundige Caroline van der Laan. "Wat eigenlijk wel heel jammer is, want het werk is niet minder zwaar geworden dan tijdens de eerste golf. Misschien zelfs zwaarder omdat we nu wat vermoeider zijn, ook door de eerste golf."