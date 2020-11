Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) vindt het besluit van de Tweede Kamer om het Amsterdamse experiment met extra energie-eisen aan nieuwbouwwoningen en panden te stoppen, onbegrijpelijk, meldt nieuwspartner AT5 donderdag.

In de motie die dinsdag door de Tweede Kamer werd aangenomen wordt de regering verzocht om een eind te maken aan het Amsterdamse experiment met de extra energie-eisen, met als doel de bouw van nieuwe woningen te stimuleren.

Die motie werd ingediend door de Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Julius Terpstra (CDA). Volgens hen zorgen de bovenwettelijke energie-eisen er onder meer voor dat het woningtekort in Amsterdam oploopt.

Wethouder Van Doorninck vindt het besluit onzin. Volgens haar heeft Amsterdam juist hele goede ervaringen met ontwikkelaars wanneer het gaat om die strenge eisen. "Het heeft nog nooit tot problemen geleid bij bouwers."

De strengere Amsterdamse EPC-norm, zoals de energie-eisen eigenlijk heten, is mede het gevolg van de klimaatambities die het huidige college heeft. Zo staat in het coalitieakkoord dat Amsterdam over tien jaar 55 procent minder CO2 wil uitstoten dan dat het geval was in 1990. Ook wil het stadsbestuur dat Amsterdam tien jaar eerder van het gas af gaat dan de rest van het land.

"We gaan nu bekijken hoe we hier het beste op kunnen gaan reageren", zegt Van Doorninck tegen AT5. "Als je in een crisis door wil bouwen en je gaat daarmee enorm tornen aan je kwaliteitseisen, dan krijg je crisisbouw en dan krijg je woningen en panden niet toekomstbestendig zijn."