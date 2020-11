Het aantal middenhuurwoningen in de stad groeit nauwelijks. Het stadsbestuur wilde dat er 2.000 per jaar zouden worden gebouwd, maar het zijn er in de eerste helft van dit jaar nog minder dan honderd.

Dat schrijft Het Parool. Wethouder Ivens bevestigt de cijfers. "Dit draai je niet recht dit jaar. We wisten allemaal dat het dit jaar zou tegenvallen, maar dit is wel erg weinig", zegt hij tegen de krant.

Ivens heeft eerder met beleggers en vastgoedpartijen afgesproken dat er de komende vijf jaar 10.000 middenhuurwomningen bijkomen. Hij zegt hen om opheldering te hebben gevraagd. "Zij zeggen dat ze die aantallen alsnog gaan realiseren. Daar moet ik het mee doen."

Coalitiepartij D66 reageert kritisch. "Het kan niet zo zijn dat we Ivens voor de bouw van iedere middenhuurwoning moeten wakkerschudden", zegt raadslid Alexander Hammelburg.

De VVD stelde woensdag al vragen aan het stadsbestuur over de bouw van nieuwe woningen. Raadslid Hala Naoum Néhmé zegt dat er minder gebouwd wordt in de stad doordat er hier straks strengere energie-eisen gelden bij nieuwbouw.

Een motie om dat te voorkomen van de landelijke VVD is gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.