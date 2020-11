Bij een vechtpartij tussen meerdere personen in het Amsterdamse gebied Slotervaart is woensdagmiddag een lichtgewonde gevallen. Een minderjarig meisje werd ter plaatse behandeld in een ambulance.

De vechtpartij vond rond 16.45 uur plaats op het Cornelis Lelyplein. Een ruzie zou hiervoor de aanleiding zijn geweest.

De politie is nog op zoek naar twee verdachten. Het minderjarige slachtoffer is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen.