Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag op de Westerlengte in het Amsterdamse stadsdeel Noord verwoest door brand. Dat gebeurde nadat de bestuurder tegen een boom reed.

Volgens omstanders was er toen de brandweer en politie ter plaatse kwamen niemand meer aanwezig. Het zou om een huurauto gaan en de bestuurder zou al door een vriend naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De brandweer heeft het vuur geblust. De auto kan als verloren worden beschouwd en is afgesleept door een bergingsbedrijf.

Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend.