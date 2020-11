Het programma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond beelden vrijgegeven van een tweede verdachte die in verband wordt gebracht met een schietincident op woensdag 29 april. Hierbij werd een 24-jarige vader in het bijzijn van zijn vierjarige zoontje neergeschoten op het Frederik Hendrikplantsoen in het Amsterdamse stadsdeel West.

De 24-jarige vader werd geraakt in zijn been. Het slachtoffer was nog wel in staat om achter de dader aan te gaan en hem met hulp van omstanders te overmeesteren. De minderjarige verdachte werd in bedwang gehouden tot de politie hem arresteerde.

De aangehouden persoon bleek tijdens het incident niet alleen te zijn geweest. Op het moment van de schietpartij was er een tweede verdachte aanwezig, naar wie de politie op zoek is. Op beelden is te zien dat de minderjarige verdachte rond het tijdstip van de schietpartij, om 18.45 uur, in het bijzijn van deze medeverdachte was.

Op beelden is te zien dat de tweede verdachte ongeveer 1,90 meter lang is. Daarnaast droeg hij een zwarte sweater met op de voorkant in het wit de opdruk 'AX'.

Het slachtoffer heeft de schutter goed gezien en verklaart dat hij hem niet kent. Ook is het motief voor het schietincident nog onbekend.

Mensen die meer over de tweede verdachte of het schietincident weten, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.