Agenten hebben dinsdagochtend een 33-jarige man aangehouden op een perron van het Centraal Station in Amsterdam, omdat hij een pistool of revolver bij zich had.

Na een controle rond 9.30 uur door medewerkers van de NS bleek dat de man geen ov-chipkaart of treinkaartje bij zich had. Hij verklaarde "iets strafbaars" bij zich te dragen. Opgeroepen agenten troffen inderdaad in zijn schoudertasje een vuurwapen, zonder munitie, aan.

De politie heeft de man aangehouden. Het treinverkeer is korte tijd gestremd geweest.

De politie zegt extra alert te zijn vanwege de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk.