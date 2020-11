De gemeente Amsterdam heeft de vlag van Oostenrijk halfstok gehangen op de Stopera voor de slachtoffers na de aanslag in Wenen.

Vier personen zijn doodgeschoten en zeventien personen raakten gewond. De Oostenrijkse politie denkt dat de aanslag door meerdere personen is gepleegd. Een van hen, een twintigjarige moslimextremist, werd maandagavond doodgeschoten. Hij is een aanhanger van terreurbeweging IS en droeg een nepbomgordel. Hij schoot met een geweer en handvuurwapens.

"Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden van de aanslag maandagavond in Wenen", schrijft de gemeente Amsterdam op Twitter.

Vorige week hingen de vlaggen op de Stopera halfstok vanwege de aanslag in het Franse Nice. "Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is", schreef burgemeester Halsema daarna in een brief aan de gemeenteraad.