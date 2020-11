Een fietser en een scooterrijder zijn dinsdagmorgen gewond geraakt nadat ze op het fietspad op de Panamalaan in Amsterdam-Oost met elkaar in botsing kwamen.

Het zou volgens omstanders gaan om een frontale aanrijding. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Beide slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het fietspad is afgezet.

De Panamalaan is een van de straten binnen de ring A10 waar snorscooters nog wel op het fietspad moeten rijden. Of deze scooter ook een snorscooter is, is niet duidelijk.