Een motorrijder is maandagavond rond 18.00 uur gewond geraakt door een aanrijding met een auto op de Wibautstraat in Amsterdam. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een politiewoordvoerder gebeurde het ongeluk bij een stoplicht. De automobilist, die in een Tesla reed, zou op de rechterrijstrook hebben gestaan, maar plotseling toch linksaf geslagen zijn.

Daarbij werd de motorrijder, die op de linkerrijstrook stond, geraakt. Het slachtoffer heeft daardoor beenletsel opgelopen.

Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) kwam ter plaatse om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.