Bij een steekincident op de stoep van het Calvijn College aan de Pieter Calandlaan in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is maandagmiddag een veertienjarige jongen gewond geraakt. De dader is gevlucht. Het zou gaan om een jongen van veertien of vijftien jaar oud.

De verdachte is volgens de politie van Noord-Afrikaanse afkomst, is 1,60 meter lang en draagt een zwarte joggingbroek.

Het slachtoffer is met een steekwond overgebracht naar het ziekenhuis en is volgens de politie aanspreekbaar. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.