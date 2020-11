De gemeente Amsterdam start volgende week maandag met een verkeersproef op De Clercqstraat. Door een knip op brug 108, ter hoogte van de Da Costakade, aan te brengen wil de gemeente onderzoeken of een fietsstraat hier mogelijk zou zijn.

"De Clercqstraat, Jan Evertsenstraat en een deel van de Admiraal de Ruijterweg zijn namelijk toe aan een herinrichting", zegt omgevingsmanager Lieselotte Nalis tegen nieuwspartner AT5.

"We willen de straten opnieuw gaan inrichten, omdat het hier veel te druk is. Er is te veel verkeer op te weinig ruimte", zegt Nalis. Op de fietspaden is te weinig ruimte voor de dagelijkse 22.000 fietsers en op het kruispunt Jan Evertsenstraat/Admiraal de Ruijterweg gebeuren regelmatig ongelukken.

Ook is er weinig ruimte voor voetgangers en zitten auto's en trams elkaar in de weg. Voorbijgangers en bewoners beamen dat het er vaak erg druk is. Ondernemers zijn verdeeld over de plannen voor een herinrichting.

Een van de mogelijkheden die de gemeente wil onderzoeken is of de straten ingericht kunnen worden als fietsstraat. "Om dat mogelijk te maken moet er minder autoverkeer rijden want de auto is dan te gast", zegt Nalis.

Daarom komt er vanaf maandag 9 november een knip voor autoverkeer in De Clercqstraat bij brug 108. "Zo kunnen we onderzoeken hoe het verkeer zich dan gaat verspreiden over de buurt en of andere wegen dat aan kunnen."