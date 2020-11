Vanaf maandag kunnen mensen op negen politiebureaus in Amsterdam en Diemen een wapen inleveren zonder dat ze daar uitleg over hoeven te geven of een straf zullen krijgen. De wapeninleveractie duurt tot en met vrijdag.

Amsterdam heeft de laatste jaren te maken met een toename van geweldsincidenten met wapens, waarbij steeds vaker jongeren betrokken zijn. De gevolgen van deze incidenten kunnen enorm zijn, zowel voor de slachtoffers als de daders.

Vorig jaar waren er 321 minderjarige verdachten van wapenbezit of -gebruik in de stad. Ruim 38 procent meer dan in 2018 en zelfs 53 procent meer ten opzichte van 2017. In de meeste gevallen gaat het om kinderen van tussen de vijftien en zeventien jaar oud.

De hoeveelheid van dit soort incidenten baart de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw zorgen. "Je ziet dat het op deze manier gewoon uit de hand aan het lopen is", zei hij eerder tegen nieuwspartner AT5.

"Soms zie je jongeren onder de vijftien jaar al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden." Hij pleitte voor "heel forse stappen" om het tij te keren.

Om het wapenbezitters iets makkelijker te maken om van hun bezit af te komen, is de wapeninleveractie bedacht. In Rotterdam was eerder eenzelfde actie. "De actie is nodig voor de veiligheid van onze samenleving", zegt Dandy Marcuñé van de politie Amsterdam-Amstelland. "Want elk wapen is er een te veel."

Wie dat wil, kan na het inleveren van het wapen gratis in contact komen met een coach.