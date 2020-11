Het Openbaar Ministerie (OM) komt maandag met de strafeis in het hoger beroep van de zaak tegen Jawed S., de man die in de zomer van 2018 een terroristische aanslag pleegde op het Centraal Station. Twee Amerikaanse toeristen raakten toen zwaargewond.

S. werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot zesentwintig jaar cel en een schadevergoeding van meer dan 3 miljoen euro aan slachtoffers, hun familie en betrokken politieagenten. Volgens de rechtbank moet de maatschappij zo lang mogelijk beschermd worden tegen de verdachte. S. ging in hoger beroep.

De aanslagpleger woonde in Duitsland en reisde op 31 augustus 2018 met de internationale trein naar Amsterdam. Uit onderzoek bleek dat hij woedend was over de cartoonwedstrijd die Geert Wilders kort daarvoor daarvoor had uitgevaardigd. S. vond dat de PVV-leider de profeet Mohammed had beledigd.

Eenmaal aangekomen in Amsterdam begon S. op willekeurige voorbijgangers in te steken in de westtunnel van het Centraal Station. Twee Amerikaanse toeristen, die met hun families op doorreis waren naar een bruiloft in Duitsland, raakten levensgevaarlijk gewond. Eén van hen zit nog altijd in een rolstoel.

Het OM noemde het een wonder dat er die dag niet meer slachtoffers zijn gevallen. Dankzij speciaal getrainde politieagenten kon S. binnen tien seconden worden uitgeschakeld.

Nu wél spijt van zijn daad

Tijdens het proces bij de rechtbank vorig jaar zei S. totaal geen spijt te hebben van zijn daad en het zo nog een keer zou doen. Daar kwam hij eind vorige week op terug op de eerste dag van het hoger beroep. Jawed S. zegt nu wél spijt spijt te hebben van zijn daad.

Het OM eiste vorig jaar 25 jaar cel voor tweevoudige poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De rechtbank deed daar dus nog een jaar bovenop. De rechtbank sprak van een terreuraanslag, omdat S. zijn daad pleegde omdat in zijn ogen zijn religie en de profeet Mohammed waren beledigd. Die beledigingen zouden zijn gedaan door alle Nederlanders en Geert Wilders in het bijzonder.

Volgens de rechtbank heeft de aanval een verwoestend effect gehad op de Amerikanen en hun echtgenotes.

Het is de verwachting dat het OM maandag met een soortgelijke eis komt als in eerste aanleg.