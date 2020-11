Een scooterrijder in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is zondagavond rond 20.20 uur gewond geraakt na een botsing met een auto op de kruising van de Burgemeester Rendorpstraat en de Louis Couperusstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De scooterrijder ging onderuit en raakte gewond aan het onderlichaam. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar moest vanwege letsel naar het ziekenhuis gebracht worden.

De automobilist is volgens een politiewoordvoerder ongedeerd gebleven. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.