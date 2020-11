De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier verdachten aangehouden na de vondst van veel bloed in een woning aan de Olympiaweg in Amsterdam Zuid.

Rond 23.30 uur werd de politie gealarmeerd over geluidsoverlast in de woning. Ter plaatse zagen agenten dat er veel bloed in de woning lag.

In de woning trof de politie twee personen aan, een van hen had diverse snijverwondingen. In een ziekenhuis meldden zich vervolgens nog eens twee personen, van wie er een ook snijverwondingen had.

Omdat nog niet duidelijk is wat zich in de woning heeft afgespeeld zijn ze alle vier aangehouden en aangemerkt als verdachten. Forensische Opsporing heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de woning onderzoek gedaan.