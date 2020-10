Sylvana Simons geeft haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad per 1 november op. Ze gaat zich volledig richten op haar lijsttrekkerschap voor de landelijke verkiezingen. Dat is bekendgemaakt tijdens een vergadering van de partij BIJ1, meldt regiopartner AT5 zaterdag.

Duoraadslid Jazie Veldhuyzen volgt haar op als fractievoorzitter.

Op de vergadering werden het partijprogramma en de kieslijst van BIJ1 voor de verkiezingen van komend voorjaar vastgesteld.

"BIJ1 is bijna vier jaar geleden opgericht om in de landelijke politiek een plek aan tafel op te eisen. Dat moment is nu! En ik wil me daar volledig op focussen", aldus Simons.