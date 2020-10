De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest beëindigd in een bedrijfspand aan de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid. Bij het feest waren zo'n tien personen aanwezig.

De politie ontving vrijdagavond een melding over het feest. Toen agenten daar poolshoogte namen, zagen zij binnen "alles wat op een feest wijst", aldus een politiewoordvoerder. Er wordt, omdat er sprake is van een bedrijfspand, een rapportage opgemaakt voor mogelijke bestuurlijke consequenties voor de pandeigenaar.

De politie is de laatste tijd vanwege het coronavirus extra scherp op illegale feesten en andere activiteiten waarbij veel mensen samenkomen. Illegale feesten worden volgens de politiewoordvoerder "met enige regelmaat" beëindigd.

Er waren bovendien in de nacht van vrijdag op zaterdag in de hele stad diverse meldingen van geluidsoverlast.