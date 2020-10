Er wordt vrijdagavond cameratoezicht geplaatst bij een woning op IJburg, omdat deze afgelopen week al twee keer beschoten is. Dat laat een woordvoerder van de burgemeester weten aan nieuwspartner AT5.

Het gaat om een woning in de Erich Salomonstraat, die in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw onder vuur werd genomen. Buurtbewoners zeggen daarbij wel zes schoten te hebben gehoord. "Geen goed teken", zei een van hen. Aangezien het huis in de nacht van zondag op maandag ook al werd beschoten.

De politie doet nog onderzoek naar de zaak. In het kader daarvan is er al gesproken met buurtbewoners, ook is er een veiligheidsonderzoek gehouden.

Vervolgens is besloten om een camera te plaatsen. "Daarnaast houden politie en gemeente de buurt de komende tijd extra in de gaten", zo laat de woordvoerder weten.

Buurtbewoners krijgen morgen een brief met meer informatie daarover.