Bij een grote renovatie van een paar panden aan de Tweede Jacob van Campenstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp is vrijdag een muur bezweken en op een bouwvakker terechtgekomen. Hij zat beklemd en is door de brandweer bevrijd.

Het incident vond rond 13.00 uur plaats. Het slachtoffer is gestabiliseerd en met een ladderwagen van de bovenste verdieping van het pand gehesen. De bouwvakker is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Bouw en Woningtoezicht is ingeschakeld om te onderzoeken hoe dit ongeluk op een bouwplaats heeft kunnen gebeuren.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het incident heeft plaatsgevonden in de Gerard Doustraat. Dit was onjuist: het gebeurde in de Tweede Jacob van Campenstraat. We hebben het bericht daarom aangepast.