De vlaggen van het Amsterdamse stadhuis zijn vrijdagochtend halfstok gehangen de aanslag in het Zuid-Franse Nice. Twee vrouwen en één man werden donderdag in een kerk met een mes om het leven gebracht.

"Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden", schrijft de gemeente Amsterdam op Twitter.

Burgemeester Femke Halsema heeft donderdag naar aanleiding van de aanslag contact gehad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Halsema schreef in een brief naar de gemeenteraad dat de NCTV heeft aangegeven het dreigingsbeeld in Nederland niet te wijzigen.

"Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is. De gebeurtenissen vereisen een ieder om waakzaam te blijven en dat vraag ik ook nu weer aan u", aldus de Amsterdamse burgemeester.