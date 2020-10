In de Erich Salomonstraat op IJburg in Amsterdam heeft donderdagnacht rond 3.00 uur een schietpartij plaatsgevonden. De woning zou eerder deze week ook al beschoten zijn.

Even voor 3.00 uur belden omwonenden 112 nadat zij zes schoten hadden gehoord. In de ramen van de woning zijn meerdere kogelinslagen te zien.

Getuigen vertellen dat ze twee in het donker geklede mannen met helmen op zagen schieten. De mannen renden daarna weg richting de Diemerparklaan, waar een motorscooter klaarstond.

Op het moment van de schietpartij zou er in ieder geval één persoon in het huis zijn geweest, maar niemand raakte gewond. De politie kwam met veel auto's ter plaatse en heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek. Ook de politiehelikopter is ingezet, maar tevergeefs.