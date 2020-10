Café 't Mandje op de Zeedijk, de kroeg die bekendstaat als het eerste homocafé van Amsterdam, heeft het heel moeilijk door de coronacrisis. Daarom start eigenares Diana van Laar een inzamelingsactie.

De kroeg is sinds de eerste coronamaatregelen dicht en heeft daardoor geen mogelijkheden meer om iets te verdienen.

Volgens Van Laar is de steun niet toereikend en komt die pas maanden nadat betalingen gedaan moesten worden, schrijft ze op de website van het café. "Er is geen enkele mogelijkheid om omzet te maken. Dat hebben we tot nu toe uit kunnen zingen. Het is mijn eer te na, maar alle hulp is welkom." Mensen die 't Mandje willen steunen, kunnen geld overmaken via een Tikkie.

Van Laar is het nichtje van oprichter Bet van Beeren, het icoon van vrij Amsterdam. In haar café aan de Zeedijk kwam iedereen: matrozen, hoeren, schilders, schrijvers en homo's. Iedereen was gelijk, stropdassen werden afgeknipt en werden aan de muur gehangen.

Zoenen mocht niet, maar mannen mochten op feestdagen wel met mannen dansen en vrouwen met vrouwen. Van Beeren kwam er ook openlijk voor uit dat ze op vrouwen viel.