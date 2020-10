Op de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost is donderdagavond rond 20.00 uur een zwaargewonde vrouw gevonden. De vrouw (34) lag op de rijbaan en is later aan haar verwondingen bezweken.

Het is nog onduidelijk hoe de vrouw gewond geraakt is. Mogelijk is zij aangereden, maar de politie weet dat niet zeker.

De politie is op zoek naar mensen die gezien hebben wat er met de vrouw gebeurd is en roept getuigen op zich te melden.

Het gebied rond de Reigersbosdreef is afgezet. De politie doet onderzoek.