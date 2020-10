De Hondsrugweg, tussen het ArenA-gebied en IKEA in Amsterdam, verandert in de toekomst in een stadspark. Daarom is donderdag een kunstwerk van Streetart Frankey geplaatst: een enorme papierprikker met drie echte auto's erop gespietst.

De kunstenaar vindt het naar eigen zeggen "te gek" dat hij hij iets heeft mogen maken voor dit deel van de stad. Het gebied wordt de komende jaren getransformeerd tot een wijk met woontorens, moderne werkplekken, horeca en het Hondsrugpark.

Frankey wilde daarom iets maken dat een link legt met het verleden, nu auto's op deze plek helemaal zullen verdwijnen. "De auto's zijn drie oldtimers zodat je nog meer het effect krijgt van: wist je nog toen er hier nog lang geleden auto's reden? Die hebben we nu niet meer nodig, dus die kunnen allemaal de prikker op!"

Streetart Frankey plaatste eerder het grote LEGO-beeld van André Hazes op de Dam.