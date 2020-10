Een twintigjarige lachgaskoerier is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen en mishandeld in de Vianenstraat in Amsterdam-Zuidoost. De daders zijn voortvluchtig.

Het slachtoffer werd rond 0.30 uur overvallen. Hij wilde een bestelling afleveren toen hij op straat werd aangevallen.

Meerdere personen kwamen op het slachtoffer af en begonnen hem direct te slaan en te schoppen. De man kwam ten val, maar werd ook daarna nog mishandeld.

Na de mishandeling zijn de verdachten er met goederen van de bezorger vandoor gegaan. Het slachtoffer is ter controle naar de spoedeisende hulp gebracht.

De recherche roept getuigen op zich te melden.