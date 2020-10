Jawed S., die in 2018 twee Amerikaanse toeristen neerstak bij een terroristische aanslag op Amsterdam Centraal, heeft donderdagochtend plots geweigerd om naar de zitting in het hoger beroep van zijn zaak te komen. Het gerechtshof dwingt hem nu om alsnog te komen, schrijft Het Parool donderdag.

S. had laten weten dat hij zou verschijnen, maar weigerde uiteindelijk om in het transport van de gevangenis naar het gerechtshof in Amsterdam te stappen.

De inmiddels 21-jarige Afghaan werd vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar en acht maanden cel voor het neersteken van twee willekeurige toeristen op station Amsterdam Centraal.

Hij was boos over het feit dat PVV-leider Geert Wilders een cartoonwedstrijd had uitgeschreven rondom de profeet Mohammed. Hij pakte daarvoor speciaal de trein vanuit Duitsland naar Amsterdam, waar hij twee Amerikaanse toeristen neerstak. Een van de slachtoffers belandde door de aanval in een rolstoel.

Volgens Het Parool is de advocaat van S., Tamara Buruma, verrast door de weigering van haar cliënt om naar de zitting te komen. Het hof vaardigde daarop een bevel tot medebrenging uit, waarmee S. wordt gedwongen om te komen.