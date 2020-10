De gemeente maakt 2,2 miljoen euro vrij voor maatschappelijke organisaties en kleine initiatieven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

Het gaat hierbij om onder meer buurtkamers, informele taallessen, eettafels, vrijwillige hulpdiensten die bijvoorbeeld ouderen naar huisarts of ziekenhuis rijden of klusjes doen.

Ook naschoolse activiteiten in de buurt voor kinderen, huiswerkbegeleiding en lotgenotengroepen voor mantelzorgers komen in aanmerking.

Er is 200.000 euro beschikbaar voor de stadsdelen om kleine initiatieven die in acute nood komen direct te ondersteunen. 2 miljoen euro is beschikbaar voor maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis inkomsten mislopen omdat ze geen ruimtes kunnen verhuren of inkomsten uit horeca mislopen, zoals Huizen van de Wijk en buurthuiskamers.

"Veel maatschappelijke organisaties en kleine initiatieven hebben een grote meerwaarde voor de stad", zegt zorgwethouder Simone Kukenheim. "Door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen dreigen ze echter tussen wal en schip te vallen. Ze blijven kosten maken, maar komen niet in aanmerking voor andere (landelijke) steunmaatregelen."