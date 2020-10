In de omgeving van de Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord worden camera's geplaatst door de gemeente. In de straat vonden binnen een paar maanden tijd drie geweldsincidenten plaats. Volgens de burgemeester is cameratoezicht nodig omdat bewoners zich niet meer veilig voelen.

Maandag raakte de voordeur van een woning in de straat zwaar beschadigd door een explosie, waarschijnlijk afkomstig van zwaar vuurwerk. Een paar dagen daarvoor gebeurde dat ook al bij een andere woning in de straat. In juli van dit jaar werd de woning van de recentste explosie ook al beschoten.

Buurtbewoners lieten voor de camera van nieuwspartner AT5 weten zich onveilig te voelen door al het geweld in hun straat.

Naast het cameratoezicht gaat de politie extra surveilleren in de buurt, worden er particuliere toezichthouders ingehuurd voor de avond en nacht en komt er een buurtveiligheidsteam. Zodra blijkt dat het cameratoezicht niet meer nodig is, worden de camera's weggehaald.