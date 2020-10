Ga dit jaar niet langs de deuren om snoep op te halen met Sint-Maarten en Halloween. Dat is de dringende oproep die burgemeester Femke Halsema doet aan Amsterdammers en andere inwoners van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

"In griezelkostuum of met een lampion langs de deuren lopen? Doe het dit jaar niet. De regio Amsterdam-Amstelland bevindt zich in het hoogste risiconiveau en het aantal besmettingen neemt nog steeds toe", zo staat in de oproep van de Veiligheidsregio geschreven.

"Als we nu onze sociale contacten en het aantal bewegingen in straten en buurten beperken, kunnen we volgend jaar Halloween en Sint-Maarten weer samen vieren", aldus Halsema.

Woensdag werd bekend dat het aantal coronabesmettingen in de regio nog altijd toeneemt, hoewel die toename wel iets afvlakt.