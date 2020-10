Een woning aan de Solitudolaan in de Watergraafsmeer in Amsterdam Oost is woensdagochtend overvallen door twee mannen. Bij de overval raakte niemand gewond.

Rond 11.00 uur drongen twee mannen de woning binnen. Volgens de politie waren er op het moment van de overval twee personen aanwezig in het huis. Of de overvallers buit hebben gemaakt is nog niet bekend.

De verdachten, een lichtgetinte man in een oranje jas en een donker getinte man met een roze trui, zijn na de overval gevlucht richting de Spaklerweg.

De politie doet onderzoek naar de woningoverval en vraagt getuigen zich te melden.