De 33-jarige man die vorige week is doodgeschoten op een grasveld in de straat Hoekenes in Osdorp in Amsterdam, is waarschijnlijk slachtoffer geworden van een persoonsverwisseling. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.

Serdar Ay rijdt in de nacht van 19 op 20 oktober in een geleende zwarte Volkswagen Polo. Om iets voor 2.00 uur wordt hij onder vuur genomen. Buurtbewoners die de schoten hebben gehoord, bellen de politie. Ay wordt gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis, maar overlijdt daar aan zijn verwondingen.

Een dag na de schietpartij meldt een woordvoerder van de politie dat Ay "voorkomt in de politiesystemen", maar om wat voor vergrijp het gaat, wordt niet bekendgemaakt. Nu blijkt dus dat dat vermoedelijk geen verband houdt met zijn dood. De politie houdt alle scenario's open, maar gaat er sterk van uit dat Ay is aangezien voor een ander, mogelijk voor degene die normaal gesproken in de zwarte Volkswagen Polo rijdt.

Vlak voor zijn dood heeft Ay een vriend weggebracht van Osdorp naar Geuzenveld. De politie vermoedt dat hij toen al werd gevolgd en zoekt daarom mensen die daar meer van weten. Ook rondom de plaats delict zijn meerdere mensen gezien. Getuigen hebben daar twee in het donker geklede mannen zien weglopen via de Hoekenesgracht in de richting van de Osdorper Ban. De politie benadrukt dat het de daders kunnen zijn geweest, maar dat het ook getuigen kunnen zijn en komt graag met hen in contact.

Ook is op bewakingsbeeld gezien dat er vlak voor, tijdens en na het schieten verschillende auto's wegrijden van die plek. De politie is op zoek naar de personen die in die auto's zaten.