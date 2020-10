De Universiteit van Amsterdam (UvA) neemt afstand van de uitlatingen van oud-hoogleraar Karel van Wolferen in het krantje Gezond Verstand. Daarin staan artikelen die officiële informatie over het coronavirus in twijfel trekt. Volgens de universiteit draagt hij hiermee bij aan 'desinformatie over grote problemen als het coronavirus en klimaatverandering'.

Gezond Verstand heeft naar eigen zeggen een oplage van 100.000 exemplaren en is vorige week op grote schaal verspreid via de brievenbus. Oud-hoogleraar Van Wolferen is hoofdredacteur van het krantje.

In een van de uitgegeven krantjes staat onder meer dat mondkapjes schadelijk zijn en dat 1,5 meter afstand houden zinloos is. Daarnaast wordt beschreven dat de gebruikte coronatest van de GGD ongeschikt is om het virus op te sporen. In een van de artikelen wordt de wereldwijde verspreiding van het virus een "kunstmatige pandemie" genoemd.

De UvA schrijft in een verklaring dat de publicaties afbreuk doen aan betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van feitelijke informatie. "De UvA betreurt het dat een van haar emeriti bijdraagt aan desinformatie over grote problemen als het coronavirus en klimaatverandering."