Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft maandag drie prijzen uitgereikt in het Bimhuis. Modeontwerper Duran Lantink ontving de Stimuleringsprijs. Cultureel centrum Mezrab kreeg de Beste Prestatie-prijs en Jennifer Tee nam de Bewezen Kwaliteit-prijs naar naar huis. Alle drie krijgen ze 35.000 euro.

Daarnaast krijgen de winnaars een sculptuur gemaakt door kunstenaar Tim Breukers.

Duran Lantink kreeg de Stimuleringsprijs omdat zijn werk volgens de jury aan de ene kant kritiek levert op de mode-industrie, maar andere kant Lantinks liefde voor mode laat zien.

Cultureel centrum Mezrab aan de Veemkade ontving de prijs voor Beste Prestatie omdat het volgens de jury een toegankelijke en warme plek is. De avonden zijn gratis en de programma's zijn in het Engels en in het Nederlands.

Beeldend kunstenaar Jennifer Tee was de winnaar in de categorie Bewezen Kwaliteit. Haar bekendste werk is misschien wel Tulpen Palepai, een gigantisch collagewerk van tulpenblaadjes op Centraal Station Amsterdam. De jury was enthousiast over de kwaliteit van het werk van Tee.