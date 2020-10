De gemeente Amsterdam gaat een pauzeknop invoeren om te voorkomen dat schulden van Amsterdammers te hoog oplopen. Als er van de knop gebruik wordt gemaakt komen er tijdelijk geen incasso's of aanmaningen meer totdat er een oplossing is gevonden.

Veel Amsterdammers zitten door de coronacrisis zonder werk, waardoor er steeds meer mensen in financiële problemen zullen komen.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede) laat weten dat ongeveer een kwart van de Amsterdammers op de een of andere manier kampt met schulden. Daarnaast hebben ongeveer 25.000 mensen ook betalingsachterstanden.

De wethouder laat weten dat het na de kredietcrisis gemiddeld vijf jaar duurde voordat mensen met schulden aanklopten voor hulp. Vaak zijn in de tussentijd de schulden enorm opgelopen en zijn er vaak ook andere persoonlijke problemen bij gekomen.

Schulden aflossen bij de Kredietbank

Om te voorkomen dat schulden te hoog oplopen voert de gemeente dus een pauzeknop in, waarmee de schulden worden bevroren. Moorman heeft overeenstemming bereikt over een collectieve regeling met de belangrijkste schuldeisers zoals woningcorporaties, energiebedrijven en telecombedrijven. Een deel van die bedrijven is bereid de schulden direct te bevriezen als diegene zich meldt voor hulp.

De gemeentelijke Kredietbank, die leningen verstrekt aan Amsterdammers die vanwege een laag inkomen niet bij commerciële banken terechtkunnen, sluit een akkoord met de schuldeisers. De Kredietbank neemt dan het restant van de schulden over. De Amsterdammer moet af gaan betalen bij de Kredietbank.

Mensen met schulden tot 5.000 euro kunnen dit bedrag direct lenen bij de Kredietbank. Dan kunnen ze hun schuld in één keer aflossen. De lening bij de Kredietbank moeten ze dan in termijnen afbetalen tegen een rente van 3 procent.

Als de proef slaagt, wordt de pauzeknop ook landelijk ingevoerd.