In de Dijkmanshuizenstraat in Nieuwendam in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van zondag op maandag opnieuw een deur van een woning opgeblazen. Vermoedelijk is dat gedaan met zwaar vuurwerk. Vorige week gebeurde hetzelfde bij een naastgelegen woning.

De beschieting van de deur vond plaats rond 3.30 uur. Een scooter is daarna gevlucht. Volgens de politie is de voordeur "behoorlijk beschadigd".

De woning waarvan de deur is opgeblazen, werd eind juli getroffen door meerdere kogels. In het huis lag op het moment van de beschieting een gezin met kinderen te slapen. Niemand raakte gewond.

Buurtbewoners werden die nacht rond 5.00 uur door meerdere knallen opgeschrikt. Er bleken zeker vier kogels te zijn afgevuurd op een raam van een woning op de begane grond.

Waarom de woning destijds is beschoten, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.