De Nederlandse Boa Bond (NBB) vindt het onbegrijpelijk dat burgemeester Femke Halsema vasthoudt aan een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Temeer omdat Rotterdam juist wel kiest voor het verbieden van alle soorten vuurwerk vanwege de veiligheid. "Ook sierpijlen kunnen gericht worden op de handhavers", zegt Ruud Kuin van de NBB.

Het gedeeltelijke vuurwerkverbod betekent dat er met Oud en Nieuw dit jaar geen vuurpijlen en knalvuurwerk afgestoken mag worden. Siervuurwerk en kindervuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, zijn dan nog wel toegestaan.

Kuin zegt dat de jaarwisseling zo alsnog gevaarlijk blijft voor de handhavers. "Siervuurwerk dat de lucht in gaat en toch knalt, kan ook schuin gericht worden in plaats van omhoog. Dat kan net zo gevaarlijk zijn voor de boa's."

"Het is heel moeilijk onderscheid maken in de controle", gaat Kuin verder. "Dan kun je beter zeggen: we doen het helemaal niet meer." Volgens de voorzitter van de NBB is oudejaarsavond het onveiligste moment, wat hij baseert op allerlei onderzoeken.

"Er zijn heel veel incidenten. Heel veel hulpverleners, handhavers en agenten worden bestookt met vuurwerk. Vuurwerk wordt als wapen gebruikt, het wordt gericht op onze boa's en agenten, dus dit moet echt stoppen."

Afgelopen week deed gemeenteraadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren opnieuw een poging om de burgemeester over te halen tot een algeheel vuurwerkverbod, zoals in Rotterdam. Maar volgens Halsema is handhaven naast de coronaregels complex en intensief.

Van Lammeren denkt net als de NBB dat handhaven bij een totaalverbod een stuk eenvoudiger is. "Wij willen geen consumentenvuurwerk, omdat het compleet uit de hand loopt. De artsen willen geen vuurwerk, de politie wil het niet en ook de boa's zeggen: kies voor een algeheel vuurwerkverbod."

Halsema vreest voor ongeregeldheden bij algeheel vuurwerkverbod

Burgemeester Halsema vreest voor ongeregeldheden als er een algeheel vuurwerkverbod wordt ingesteld. Ook vindt ze het nu te laat om een dergelijk verbod nu nog in te voeren, omdat de benadeling van de middenstand zeer groot zou zijn.

Voor een algeheel vuurwerkverbod moet ook de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, worden aangepast. Dat had in september al moeten gebeuren. In Rotterdam was dit traject voor de corona-uitbraak al op orde, zegt Halsema.

Van Lammeren vindt de argumenten van Halsema zwak. "Het erge is dat ze zegt: nu zijn we te laat, maar dat komt, omdat ze zelf een onderzoek is gaan uitvoeren waar niemand om gevraagd heeft. Dat duurde heel erg lang en daarom hebben we met Oud en Nieuw weer consumentenvuurwerk en blijft alles weer bij het oude."

De Partij voor de Dieren gaat nu een nieuw debat aanvragen. Van Lammeren wil de burgemeester opnieuw aan de tand voelen, zodat er mogelijk volgend jaar wel een algeheel vuurwerkverbod komt. De NBB hoopt het van harte.