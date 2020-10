Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag beledigd en mishandeld tijdens een aanhouding na een autocontrole aan de Derkinderenstraat in Overtoomse Veld in Amsterdam.

De politie hield een auto staande vanwege afwijkend rijgedrag. Na een controle bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en was er een vermoeden dat hij onder invloed was.

Tijdens de afhandeling belemmerden twee vrouwelijke inzittenden het werk van de agenten. Beiden werden daarop aangehouden, maar verzetten zich behoorlijk. Een van hen beledigde en mishandelde een agent. Ook bleek ze harddrugs in haar bezit te hebben en was ze onder invloed.

De bestuurder, die tijdens zijn aanhouding wel rustig bleef, moest een alcoholcontrole doen op het politiebureau. Daaruit bleek dat de hoeveelheid alcohol in zijn bloed niet strafbaar was. Wel krijgt hij een proces-verbaal vanwege het rijden zonder rijbewijs.

De andere vrouw wordt alleen vervolgd voor ambtsbelemmering, verzet en openbare dronkenschap.