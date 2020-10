Bij een illegaal feest op de Duivendrechtsekade in Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen. Agenten troffen daar in een pand een groep feestvierders aan die geen afstand tot elkaar hielden.

Rond 1.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen binnen van geluidsoverlast. Door de versterkte muziek hoefden de agenten niet lang te zoeken naar het feestje.

Eenmaal daar bleek dat er twintig mensen aanwezig waren. Zowel de organisator als alle aanwezigen hebben een boete opgelegd gekregen voor het overtreden van de noodverordening.