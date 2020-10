Familie en vrienden van de 33-jarige man die deze week werd doodgeschoten in de Amsterdamse wijk Osdorp, hebben vrijdagavond bloemen neergelegd op het veldje waar hij werd aangetroffen.

De schietpartij vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd en hij werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar is hij uiteindelijk overleden.

Duoraadslid Sheher Khan (DENK) was vrijdagavond aanwezig. Hij vertelde donderdag tijdens een vergadering in de Stopera dat de schietpartij veel invloed heeft op de buurt. "Ik woon er vlakbij en sta in contact met buurtbewoners. Zij maken zich grote zorgen over de veiligheid."

Op de Osdorper Ban, een straat die grenst aan Hoekenes, raakte eind september een man gewond bij een andere schietpartij. Agenten vonden destijds een explosief, het slachtoffer probeerde waarschijnlijk in te grijpen toen dat explosief geplaatst werd. Een paar dagen eerder werd er al een winkel in de straat beschoten.

Burgemeester Femke Halsema zei donderdag tegen Khan dat ze nog nagaat welke veiligheidsmaatregelen er zijn genomen. Er hangen in ieder geval één of meerdere politiecamera's in de straat.