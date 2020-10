Burgemeester Halsema wilde vanavond nog niet vooruitlopen op mogelijke nieuwe, strengere, coronamaatregelen. "Dat zijn uiterste stappen die je liever niet wilt nemen", aldus Halsema vanavond op AT5, "maar dan moet wel het aantal besmettingen afnemen."

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente pleitte gisteren nog voor een totale lockdown. In het Gesprek met de Burgemeester wilde Halsema nog niet zeggen of ook hier strengere maatregelen nodig zijn. "Dat kan ik op dit moment echt niet beoordelen. We moeten eerst de cijfers van dit weekend zien. Amsterdam groeit nog steeds, maar we zien wel dat de snelheid van de groei lager wordt."

Het aantal coronabesmettingen is in Amsterdam nog altijd hoog, de door de burgemeester zo gewenste daling van 40 procent lijkt nog lang niet in zicht. Ze hoopt dat dit weekend een kentering te zien zal zijn, zodat extra maatregelen niet nodig zijn. "Op gegeven moment moet je de sociale contacten van mensen nog verder terugdringen, maar dat willen we natuurlijk liever niet."

Eventuele aanscherpingen van de regels zullen volgens haar landelijke maatregelen zijn, die dan door het kabinet bekend zullen worden gemaakt.

Halsema bezocht deze week verschillende ziekenhuizen in de stad en sprak daar met het medisch personeel. "Er wordt heel hard gewerkt. Het zit krap. Mensen op de afdelingen en de eerste hulp kunnen het net aan, maar het wordt wel moeizaam."

De burgemeester ziet dat er 'coronamoeheid' optreedt bij sommige Amsterdammers. "Mensen hebben moeite om zich eraan te houden omdat ze terug verlangen naar hun oude leven. Maar naarmate je er nu minder aan houdt, duurt het langer voordat je dat oude leven terug hebt."