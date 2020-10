Horecaondernemers in Amsterdam die met toestemming van de gemeente een terras op een parkeerplaats hadden neergezet, moeten de tafels en stoelen weghalen. Op die plekken moet weer geparkeerd kunnen worden.

Op woensdagavond 13 oktober moesten alle horecazaken dicht vanwege de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Het gaat om een sluiting voor in ieder geval vier weken, maar die termijn kan verlengd worden als het aantal coronabesmettingen blijft stijgen.

Omdat horecazaken binnen minder klanten kunnen ontvangen, mochten terrassen van de gemeente deze zomer uitgebreid worden en bijvoorbeeld ook op parkeerplaatsen staan. Eind september besloot de gemeente dat dat ook in de wintermaanden mocht, maar omdat er op dit moment toch geen klanten mogen zitten komt daar nu dus een eind aan.

Volgens de gemeente is de parkeerdruk in Amsterdam hoog en is het daarbij nog onzeker hoelang de sluiting van horeca en de terrassen duurt. Zodra de horeca open mag, mogen horecaondernemers met een vergunning voor de uitbreiding van een winterterras, de parkeerplekken weer gebruiken.