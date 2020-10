De brandweer moest in de nacht van donderdag op vrijdag in actie komen om een autobrand op de Schoenerstraat in Amsterdam-Noord te blussen. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting.

Even na 3.30 uur ontving de brandweer een melding over een brand in een personenauto ter hoogte van het verzorgingshuis Eduard Douwes Dekker.

Brandstichting is waarschijnlijk de oorzaak. Met enige regelmaat staan er auto's in brand in stadsdeel Noord.