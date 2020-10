De gedenktegel voor Roderick Leta, die begin 2019 werd doodgestoken op de kade van de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West, is donderdag opnieuw geplaatst. De tegel was eerder gestolen.

De tegel werd ongeveer een maand na de dodelijke steekpartij geplaatst. Eind vorig jaar werd de tegel weggehaald, maar duikers vonden de tegel daarna in de Kostverlorenvaart terug. In maart van dit jaar werd de gedenktegel echter weer gestolen.

Het stelen van de gedenksteen had veel impact op de familie van Leta. "Iedere keer is er wel wat. Je kunt ook niet rouwen. We zijn er steeds mee bezig", vertelde zijn vader aan nieuwspartner AT5.

De dader van de dodelijke steekpartij werd in juni veroordeeld tot veertien jaar cel wegens doodslag. Hij zei zelf dat hij een mes bij zich had omdat Leta hem nog geld schuldig zou zijn.