Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag een groot aantal dure merkhorloges gestolen uit een winkel aan het Singel in het centrum van Amsterdam. Dat gebeurde nadat er een ruit kapot werd gemaakt.

De eigenaar van de winkel heeft op een forum over horloges een lijst geplaatst. Daaruit blijkt dat er vooral Rolex-horloges zijn gestolen. Ook hebben de daders horloges van Cartier en Patek Philippe meegenomen.

Via Instagram liet de winkel weten dat er vannacht "onverwachte bezoekers" langs zijn gekomen. Op een foto is te zien dat de winkelruit kapot geslagen is.

De politie zegt dat er rond 4.50 uur een melding binnenkwam over de inbraak. De melder zei dat er een ruit werd vernield. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleken er ook horloges te zijn meegenomen.

In februari ging er nog een explosief bij de winkel af. De daders konden de winkel toen echter niet in komen en ze gingen er zonder buit vandoor.