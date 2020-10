Bij het beeld De Schreeuw in het Oosterpark in Amsterdam zijn donderdag bloemen neergelegd voor de Franse leraar Samuel Paty die een week geleden in een voorstad van Parijs om het leven kwam bij een terreurdaad.

Paty werd in een Parijse voorstad op straat onthoofd door een achttienjarige Tsjetsjeense moslimextremist, die later door de politie werd doodgeschoten. Aanleiding voor de terreurdaad was het tonen van spotprenten van de profeet Mohammed. Paty wilde daarmee in zijn klas een discussie over de vrijheid van meningsuiting voeren.

Bij het beeld De Schreeuw in het Oosterpark liggen inmiddels enkele tientallen bossen bloemen. Het beeld is een monument ter nagedachtenis aan regisseur en opiniemaker Theo van Gogh. Van Gogh werd in 2004 op straat vermoord, ook tijdens een terreurdaad. Het initiatief om bloemen te leggen bij het monument voor de Franse leraar is afkomstig van de Amsterdamse Judy Frijling, die een oproep plaatste op Twitter.

De dood van Paty leidde in Frankrijk tot protesten en massale herdenkingen. In heel Frankrijk werd een minuut stilte voor hem gehouden. Ook onder Amsterdamse leraren is de moord op Paty onderwerp van gesprek. In een post op Instagram schreef burgemeester Femke Halsema woensdag geluiden binnen te krijgen van leraren die zich onveilig voelen.