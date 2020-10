Bij een brand in een woning aan het Sumatraplantsoen in Amsterdam-Oost zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mensen gewond geraakt. De brand ontstond rond 1.20 uur in een slaapkamer van de woning.

De brandweer schrijft op Twitter dat twee bewoners van het pand rook inademden. Eén van die bewoners moest door brandweerlieden uit bed worden gehaald.

Beide slachtoffers zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd er een hond gered.

Hoe de brand is ontstaan is onbekend.